الجيش السوري الحكومي يدخل منبج في ريف حلب الشرقي

أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية دخول الجيش السوري إلى مدينة منبج في ريف حلب الشرقي اليوم الاثنين.

وقالت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن " الجيش السوري دخل مدينة منبج وانتشر في عدد من القرى في ريف منبج الشمالي الغربي إضافة الى سيطرته على قرية السلطانية التي دفع اليها تعزيزات عسكرية كبيرة بعد ظهر اليوم".

من جانبه، قال قائد عسكري في الجيش الوطني السوري المعارض الموالي للجيش التركي "هناك حالة من الهدوء على جبهات مدينة منبج الشمالية والغربية بعد تمهيد مدفعي وتقدم قواتنا وسيطرتها على قرى أم العدس والياشلي والجات ، وتم اغتنام دبابة للقوات الحكومية قرب قرية الجات".

وقد نفى مصدر في مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) دخول القوات الحكومية إلى المدينة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "القوات الحكومية دخلت اليوم إلى قرية السلطانية شرق مدينة منبج حوالي 4 كم وكذلك توجهت عدد من السيارات التابعة للجيش السوري إلى مدينة عين العرب عبر الاتوستراد الدولي الذي يمر جنوب المدينة وهي لم تدخل المدينة إطلاقاً".

يأتي ذلك فيما تواصل القوات التركية وحليفها الجيش الوطني السوري المعارض عمليات "نبع السلام" التي بدأت يوم الاربعاء الماضي ، مبررة ذلك بالتصدي للإرهاب وإقامة منطقة أمنة لتوطين اللاجئين السوريين.