وزير المالية: 250 مليار تكلفة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر

قانون التأمين الصحي لن ينتقل إلى محافظة أخرى قبل إرضاء جميع المواطنين في بورسعيد





قال محمد معيط وزير المالية، إن متوسط تكلفة الرعاية الصحية للفرد قد تصل سنويا إلى ٢٥٠٠ جنيه، مقدرا إجمالي تكلفة البرنامج بنحو ٢٥٠ مليار جنيه.

وأكد معيط، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نظام التأمين الصحي أكبر تحدٍ يواجه الاستدامة المالية، لذا نص القانون علي أن يتم مراجعة النظام ماليا كل 3 سنوات.

وردا على سؤال «الشروق» حول كيفية إيجاد تمويل إضافي خلال السنوات القادمة مع زيادة معدلات التضخم، قال معيط «من المعروف أن معدلات التضخم في الرعاية الصحية أكبر من باقي السلع»، مشيرا إلى أن هناك 3 جهات نص عليها القانون لتمويل النظام وهي الاشتراكات، والموازنة العامة، والمصادر الأخرى، وفي حالة زيادة التكلفة «لن يمول من الخزانة أو الاشتراكات وسيمول من السلع التي تسبب أمراضا مثل السجائر والتبغ.

وحول ماهية الجهات التي سيتم زيادة نصيبها في تمويل نظام التأمين الصحي قال معيط إن بعض الدول العربية، تفرض زيادة في الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية، وأنواع السجائر المختلفة، لاسيما أن هذه السلع تسبب السمنة والعديد من الأمراض.

وتوقع معيط أن يدخل في نظام التأمين الصحي ببورسعيد نحو مليون مواطن، وهي أول محافظة تشهد تطبيق البرنامج، ثم بعدها الإسماعيلية، والتي من المتوقع أن يشارك فيها نحو مليون ونصف في المنظومة.

وأكد أن وزارة الصحة في الوقت الراهن تعمل علي إعداد البنية التحتية للمراكز والمستشفيات في الإسماعيلية بحيث تكون جاهزة لبدء العمل بالمنظومة عقب الانتهاء من بورسعيد.

وحسب وزير المالية تم تسجيل نحو ٩٤٠ إلى ٩٥٠ ألف مواطن حتى الآن في المنظومة ببورسعيد، فضلا عن ٦٠٠ ألف شخص آخر من خارج المحافظة، قائلا «قانون التأمين الصحي لن ينتقل إلي محافظة أخري قبل رضاء كل المواطنين في بورسعيد».

وشدد معيط على أن فلسفلة المشروع الجديد تقوم علي شراء هيئة التأمين الصحي الخدمة من القطاع الخاص والمستشفيات التي تم اعتمادها وفق معايير الجودة المطلوبة، مضيفا أن العالم كله ينظر كيف ستطبق مصر نظام تأمين صحي شامل وهو ما يمثل تحديا كبيرا.

وأضاف أن مصر تقدم خدمة التأمين الصحي منذ ٥٥ سنة، لكن النظام لم يستطع تلبية حاجة كل المواطنين.