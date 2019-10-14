ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار «هاجيبيس» في اليابان إلى 240 قتيلا ومصابا

أفادت تقارير إعلامية يابانية اليوم الإثنين بارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "هاجيبيس" إلى 42 قتيلا و198 مصابا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن الإعصار تسبب في فقدان 15 شخصا حتى الآن، بالإضافة إلى حدوث انهيارات أرضية وهطول أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد، لافتة إلى أنه تم نشر قوارب وطائرات هليكوبتر في المناطق التي غمرتها الفيضانات لمساعدة المتضررين من المياه الغزيرة والمشاركة في جهود الإنقاذ، حيث إن الانهيارات الأرضية دفنت العديد من المنازل.

بدوره، أمر رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي المسئولين بتقديم المساعدة لأكثر من 30 ألف شخص من الذين تم إجلاؤهم بسبب الإعصار.

وقال آبي إنه تم تشكيل فريق عمل حكومي لدعم السكان المحليين ويجري العمل لاستعادة الكهرباء والمياه بسرعة للمناطق التي انقطعت بها جراء الإعصار القوي، مؤكدا أنه سيتم تقييم ما يحتاجه الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وتوفير المياه والغذاء لهم وجميع سبل الراحة، وسيتم ارسال مسئولين لدعم الحكومات المحلية وأماكن الإقامة المؤقتة.