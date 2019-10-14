يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، احتفالية كبرى باسم الموسيقار الراحل سيد درويش، في تمام السابعة مساء الخميس، بقاعة سيد درويش بالهرم، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف زكي، رئيس اكاديمية الفنون، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وعدد كبير من قيادات العمل الثقافي.

ويتضمن برنامج الحفل معرض مقتنيات فنان الشعب، يعقبه عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، يستعرض رحلة عطاء سيد درويش، ويختتم الحفل بفقرة موسيقية لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والتي تقدم خلالها مجموعة من أروع ألحان الراحل سيد درويش.

يذكر أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يقيم على هامش الاحتفالية معرضا تسويقا من أحدث إصدارات المركز منها: إصدار (فنان الشعب..سيد درويش)، مجلة ألوان من الفنون.."موسيقى وفنون شعبية"، إصدار التوثيق المسرحي (الموسم المسرحي 2007-2008).