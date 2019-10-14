وزيرة خارجية السودان: نتطلع إلى تدفق مزيد من الاستثمارات الصينية للبلاد

أعربت وزيرة خارجية السودان، أسماء عبد الله، عن شكرها للصين على دعم السودان في مختلف المجالات خلال العلاقات الممتدة لأكثر من 60 عاما، والتطلع إلى تدفق مزيد من الاستثمارات الصينية في السودان، لاسيما في قطاع النفط، إلى جانب تقديم القروض والمنح لدعم الاقتصاد وتعزيز الشراكة الصينية – السودانية.

والتقت وزيرة خارجية السودان، اليوم الاثنين، ما شينمين سفير الصين بالسودان، لبحث العلاقات الثنائية بين الدولتين، وسبل دعم الصين للسودان خلال الفترة الانتقالية.

من جانبه، أكد سفير الصين، دعم بلاده للسودان في هذه الفترة، معربا عن رغبة بكين في تعزيز التعاون مع السودان في كافة المجالات وزيادة استثماراتها بجانب تنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية.

وأشاد بالانفتاح الذي بدأ يشهده السودان على المجتمع الدولي، مؤكداً دعم الصين لجهود السلام في السودان.