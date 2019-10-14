محمد محمود: مشاركتي في القمة واردة

أكد محمد محمود لاعب الأهلي أن مشاركته في مباراة القمة ضد الزمالك يوم السبت المقبل في بطولة الدوري ممكنة.

وقال محمد محمود عبر قناة ناديه "ولم لا أشارك في القمة، من الوارد أن تحدث مفاجأة".

وأضاف "سأشارك في المباراة الودية ضد الإعلاميين غدا الاثنين، أنتظرها بفارغ الصبر، لأنني أشتاق العودة للملعب".

وأشار لاعب الأهلي "أعلم أنه تنتظرني منافسة قوية، أحب اللعب في المركز ١٠ الذي يشغله حاليا محمد مجدي أفشا وصالح جمعة، إنه المركز المحبب لي لأنه يخص مثلي الأعلى محمد أبو تريكة".

وأوضح "كما أجيد أيضا مهام لاعب الوسط الذي يتقدم للأمام مثل السولية وحمدي فتحي".

وكشف محمد محمود "لعبت رأس حربة في قطاع الناشئين وكنت متميزا في ضربات الرأس رغم قصر قامتي، وسجلت ١٤ هدفا منهم هاتريك في الأهلي ومثله في سموحة وهدف في الزمالك".

وأصيب محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي في ثاني مباراة له مع الأهلي ضد سموحة وذلك بعد انضمامه من صفوف وادي دجلة مقابل ٢٠ مليون جنيه.