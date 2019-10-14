صندوق «تحيا مصر»: تمويل أكثر من 18 ألف مشروع للمرأة المعيلة بقيمة 306 ملايين جنيه حتى الآن

مول صندوق (تحيا مصر) أكثر من 18 ألف سيدة حتى الآن بقيمة 306 ملايين جنيه تقريبا ضمن برنامج (مستورة) لدعم المرأة المعيلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال برتوكول تعاون بين الصندوق وبنك ناصر، حيث وفّر الصندوق قرضا دوارا في شكل أدوات إنتاج للمراة المعيلة؛ ليعينها على تنفيذ مشروع متناهي الصغر ويتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها.

جاء ذلك في تقرير للصندوق، اليوم الإثنين، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الريفية والذي يوافق غدا الثلاثاء، مشددا على أهمية دور السيدات والفتيات في ضمان استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة بها.

من جهته، قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق (تحيا مصر)، تامر بعد الفتاح، إن برنامج (مستورة) يوفر تمويلاً تتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة القادرة على العمل، لإنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.

وأضاف "يوفر (مستورة) التمويل لكل امرأة قادرة على العمل وليس لها دخل ثابت، ويتراوح عمرها ما بين 21 و60 عاما"، لتحقيق التمكين الاقتصادي وخلق فرص عمل لها لتتمكن من مواجهة الأعباء اليومية واستغلال إمكانياتها المتاحة لضمان حياة كريمة لها ولأسرتها.

وأوضح أن إقبال المرأة الريفية للحصول على مشروع مستورة جعلها تستحوذ على نصيب الأسد من برنامج التمويل، لافتا إلى أن فروع بنك ناصر تقوم بإنهاء إجراءات الحصول على المشروع، وذلك على مستوى الجمهورية، حيث تمكن البرنامج من توفير التمويل للسيدات المعيلات حتى أقصى الحدود، وتم تمويل 71 مشروعا للسيدات في حلايب وشلاتين وأبو رماد بما يقرب من 1.5 مليون جنيه.