قدم المشرعون الإيرانيون اقتراحًا إلى البرلمان لحظر تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية في المدارس العامة، تلبية لخطاب ألقاه المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي قبل 3 سنوات، اشتكى فيه من انتشار تعليم اللغة الإنجليزية في البلاد وتشجيع الشباب على تعلمها، معتبرًا أن ذلك "ينشر الثقافة الأجنبية في صفوف الأطفال والشباب"، وفقًا لإذاعة «فاردا» الإيرانية

ودعم 57 نائبا من أعضاء البرلمان مشروع القانون، الذي يحظر أيضًا على وزارة التعليم تعيين مدرسي اللغة الإنجليزية، فضلا عن توجيه الجامعات لتوقيع اتفاقيات تعاون مع الدول التي يتم تقديم لغاتها في الدورات للطلاب كشرط لتدريس اللغات الأجنبية، على الرغم من أنه من غير الواضح سبب الحاجة إلى ذلك.

ووفقا لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، جاء مشروع القانون بالرغم من معارضة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الذي انتقد رغبة خامنئي بحذف اللغة الإنجليزية من المناهج، فقال في حوار له قبل 4 سنوات: "إنها لغة العلم، والشباب يدركون أنها ضرورة في الحياة العصرية".

وانتقد كريم سادجبور، المحلل الإيراني البارز في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، منع تعليم الإنجليزية الذي يدعوا له البرلمان، موضحا "البلاد تهاجم ما تدعوه بالفجور الأمريكي، بينما يرسلون أطفالهم للعيش والدراسة في الولايات المتحدة".

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، قدمت عائلات الأمريكيين المحتجزين في إيران، العام الماضي قائمة -إلى الحكومة الأمريكية- بأقارب كبار المسؤولين الإيرانيين الذين يعيشون ويدرسون في أمريكا، بمن فيهم ابن شقيق الرئيس روحاني، الذي درس في إحدى جامعات نيويورك ويعمل في المدينة حاليا.