ترامب: الأكراد يعملون على إطلاق سراح الجهاديين عمدا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الاثنين ، إلى أن الأكراد يطلقون بشكل متعمد سراح بعض السجناء من عناصر (داعش) لدفع الولايات المتحدة إلى التدخل في ميدان تحاول واشنطن الانسحاب منه.

وقال ترامب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية: "قد يكون الأكراد في طور إطلاق سراح البعض لإجبارنا على التدخل"..مضيفا : "أنه في إمكان تركيا أو الدول الأوروبية التي ينحدر منها هؤلاء الجهاديون أن يعتقلوهم مجددا بسهولة لكن يجب أن يتحركوا بسرعة".

وتأتي تصريحات ترامب بعد انسحاب قواته من الشمال السوري وإعلان الجيش التركي بدء عملية عسكرية تركية ضد الفصائل الكردية شمال شرق تركيا وسط إدانات دولية واسعة وعقوبات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي.