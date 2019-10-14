أمين عام الناتو يحذر من عزل تركيا داخل الحلف

حذر أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، من فرض حالة عزل كامل على تركيا داخل الحلف بسبب العملية العسكرية التي تشنها في شمال شرق سوريا.

وقال ستولتنبرج خلال اجتماع مع ممثلين عن برلمانات دول الحلف في العاصمة البريطانية لندن اليوم الاثنين:" تركيا مهمة بالنسبة للناتو"، وساق مثالا على ذلك بالحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مشيرا إلى أن الحلفاء أمكنهم في الماضي استخدام قواعد عسكرية وبنى تحتية في تركيا خلال حربهم على التنظيم.

وحذر ستولتنبرج من أن الصراع الحالي يمكن أن يهدد الوحدة اللازمة للحرب على داعش.

في الوقت نفسه، قال ستولتنبرج إن تنظيم داعش لا يسيطر على مساحة كبيرة لكنه لا يزال موجودا ويمكنه العودة.

ودعا السياسي النرويجي تركيا مجددا وبعبارات واضحة إلى التزام ضبط النفس، وقال إن الحرب على داعش باتت مهددة بسبب العملية العسكرية التركية نظرا لأن الميليشيات الكردية التي يهاجمها الأتراك كانت تحرس معسكرات تضم إرهابيين أسرى من داعش.

وقال ستولتنبرج إنه ينتظر أن تنسق تركيا مع حلفاء آخرين من أجل عدم تهديد النجاحات التي تحققت في الحرب على داعش.