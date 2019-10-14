 ألمانيا تواصل مهام الاستطلاع بطائرة «تورنادو» فوق سوريا - بوابة الشروق
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ألمانيا تواصل مهام الاستطلاع بطائرة «تورنادو» فوق سوريا

د ب أ
نشر فى : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 2:40 م | آخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 2:40 م

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية الاستمرار في الاستعانة بطائرة استطلاع ألمانية من طراز "تورنادو" فوق الأراضي السورية، بعد بدء العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الاثنين، المقاتلات الألمانية كانت تحلق بالفعل في الماضي بعيدا عن مناطق الصراع في شمالي سوريا.

يشار إلى أن سلاح الجو الألماني ينقل من سورية معلومات استطلاعية من أجل مكافحة تنظيم داعش.

وتعد ألمانيا جزءا من التحالف الدولي ضد داعش.

وبحسب بيانات سابقة، فإن هناك ضمانات بألا تتجاوز المهام التي يتم القيام بها ما هو منصوص عليه في التفويض الألماني؛ ومن ثم يتم أيضا الحيلولة دون أن يحصل الجيش التركي على تسجيلات مثلا أو معلومات عن مواقع كردية.


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