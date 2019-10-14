محافظ قنا يتفقد القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

قام اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الاثنين، بجولة ميدانية لمراكز فرشوط وأبوتشت ودشنا، رفقة حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، والعميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد للمحافظة والعديد من القيادات التنفيذية من مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والشباب والرياضة والكهرباء والصحة والطرق والأبنية التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني، لتفقد أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومتابعة ما تم إنجازه على أرض الواقع، وتحديد الاحتياجات والخدمات الأساسية للقرى المستهدفة.

وشملت جولة المحافظ المرور على عدد من القرى التي سيتم بها تنفيذ أعمال المبادرة بمراكز فرشوط وأبوتشت ودشنا، حيث تفقد عدد من المنازل التي سيتم رفع كفاءتها بتلك القرى، بالإضافة إلى عدد من المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، والتي سيتم تطويرها ضمن المبادرة، كما التقى بعدد من المواطنين للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم من الخدمات الأساسية.

وأشارمحافظ قنا إلى أن المبادرة الرئاسية تنفذها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتستهدف 12 قرية بمحافظة قنا وهى قرى "بلاد المال بحري والحبيلات الغربية وسمهود والشرقي سمهود والعمرة" بمركز أبوتشت، وقريتي "الدهسة والحاج سلام" بمركز فرشوط وقرى "السمطا بحري والسمطا قبلي وأبومناع قبلي ونجع عزوز ونجع سعيد" بمركز دشنا، موكدا أن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية اتخذت خطوات سريعة لتنفيذ أعمال المبادرة، حيث تم وضع خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات القرى الواقع عليها الاختيار من المشروعات التنموية والخدمات الأساسية.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر في القرى الاكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول علي كافة الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل في القرى بمشروعات كثيفة العمالة، فضلا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

وأوضح أن المبادرة ستنفذ أعمالها من خلال 3 محاور، المحور الأول تنمية القرية من خلال تطوير وتأهيل وترميم مباني الوحدات الصحية والاجتماعية والبيطرية والحضانات والمدارس ومراكز الشباب لرفع مستوي الخدمة، بالإضافة إلى المجالات الاجتماعية والانسانية والاقتصادية، من خلال المساهمة في زواج اليتيمات والمشروعات متناهية الصغر، وتوفير فرص عمل لأبناء القرية.

وتابع أن المحور الثاني هو تنمية الأسرة، من خلال تحسين ورفع البنية التحتية لهذه المنازل والتي تشمل الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وإنارة الشوارع وإنشاء الأسقف ورفع كفاءة المنازل لتحسين حالة المسكن للمواطنين، مضيفا أن المحور الثالث هو الصحة، وسيتم تنفيذه عن طريق المشاركة في إجراء عمليات القلب والعيون والعمليات الجراحية، وتسيير قوافل طبية لعلاج غير القادرين مجانا وتوفير أجهزة تعويضية.

وذكر أن تنفيذ أعمال المبادرة بالمحافظة سيتم بمشاركة 5 جمعيات وهى (مصر الخير – جمعية صناع الحياة – جمعية صناع الخير – بنك الطعام - جمعية البر والتقوى)، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.