النفط يستهل تعاملات الأسبوع الجديد بالتراجع

استهلت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على تراجع في بداية تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن سجلت يوم الجمعة الماضي في ختام تعاملات الأسبوع الماضي أكبر ارتفاع لها منذ شهر تقريبا.

وتراجع سعر التعاقدات الآجلة للنفط في مستهل تعاملات اليوم في نيويورك بنسبة 1.2 % بعد ارتفاعه في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي بنسبة 2.2 %، في أعقاب إعلان الولايات المتحدة والصين توصلهما إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة بين البلدين، وهو ما عزز الآمال في تحسن أداء اقتصادي البلدين والاقتصاد العالمي ككل، بما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة.

وكان الهجوم الصاروخي الذي استهدف ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر يوم الجمعة الماضي قد ساهم في ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء، إلى أن الشكوك التي تحيط بآفاق المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واحتمالات التوصل إلى اتفاق شامل بنهاية العام الحالي، كما يأمل المسؤولون في الدولتين دفعت بأسعار النفط إلى التراجع مجددا في تعاملات اليوم.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم بمقدار 61 سنت أي بنسبة 1.1 % إلى 54.09 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل، بعد ارتفاعه يوم الجمعة بمقدار 1.15 دولار للبرميل وهو أكبر ارتفاع يومي للسعر منذ 16 سبتمبر الماضي، لينهي الأسبوع الماضي بزيادة تراكمية نسبتها 3.6 % عن الأسبوع السابق.

وتراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال اليوم بمقدار 72 سنت أي بنسبة 1.2% إلى 59.79 دولار للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، بعد ارتفاع بنسبة 2.4 % يوم الجمعة الماضي.