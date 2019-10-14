ولي العهد السعودي: التعاون مع روسيا في الطاقة يحقق الاستقرار

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعاون المملكة وروسيا في مجال الطاقة سيحقق الاستقرار.

وأضاف في كلمة له بحضور الرئيس الروسي الذي يزور السعودية "نقدر دعم روسيا لوحدة أراضي اليمن وضرورة الوصول لحل سياسي".

وقال ولي العهد السعودي: "السعودية تتفق مع روسيا على ضرورة التزام جميع الدول بميثاق الأمم المتحدة".

من جانبه، قال الرئيس الروسي "أنجزنا آلية لتبادل الاستثمارات بين روسيا والسعودية".

وأضاف بوتين: "روسيا والسعودية تتعاونان لحل المشكلات في المنطقة والعالم".

هذا وأعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم عن توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير التعاون مع روسيا في العديد من المجالات.

وأكد الوزير السعودي خلال حفل توقيع اتفاقيات بين السعودية وروسيا بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين، أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصرا جوهريا في تنمية اقتصاد العالم.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان، قد وصف زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

وأضاف في كلمة له بحضور الرئيس الروسي، أن "الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصاً في مجال الطاقة ستكون لها آثار إيجابية".

وقال العاهل السعودي أيضًا "نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب".

من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السعودية تلعب دورًا محوريًا في مجموعة العشرين"، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف بوتين أن "روسيا تولي اهتماما خاصا بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً".

وكان الرئيس الروسي أشاد خلال مقابلة مع قناة "العربية"، بالعلاقات التاريخية الممتدة بين روسيا والسعودية وسعيه لتطويرها.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد زار السعودية آخر مرة في فبراير 2007 أي منذ 12 عاماً، أما العاهل السعودي فقد زار روسيا عام 2017، حيث وصفت حينها الزيارة بالتاريخية.