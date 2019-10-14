 المرصد السوري: إخلاء مخيم عين عيسى بعد اشتباك عائلات «داعش» ومدنيين - بوابة الشروق
الإثنين 14 أكتوبر 2019 8:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

المرصد السوري: إخلاء مخيم عين عيسى بعد اشتباك عائلات «داعش» ومدنيين

مخيم عين عيسى
مخيم عين عيسى
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 8:05 م | آخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 8:05 م

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن اشتباكا مسلحا وقع بين عائلات عناصر تنظيم "داعش" ومدنيين في مخيم عين عيسى شمال سوريا؛ ما أفضى إلى إخلاء المخيم بشكل كامل.

وأوضح المرصد وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن توترا وحالة من الفوضى شهدها المخيم الواقع في ريف الرقة الشمالي، وذلك بعد عراك بالأيادي والأسلحة النارية والبيضاء جرى بين عائلات من عناصر التنظيم ومدنيين نازحين؛ ما أسفر عن مقتل رجل ومواطنة وسقوط جرحى.

وأكد أن المخيم جرى إخلاؤه بشكل كامل من النازحين، حيث فر جميع النازحين منه دون معلومات عن وجهتهم حتى اللحظة.

وكانت الإدارة الذاتية الكردية أعلنت الأحد، "فرار 785 شخصا" من عائلات تنظيم داعش من مخيم عين عيسى للنازحين بعدما طاله قصف القوات التركية التي تشن هجوما منذ الأربعاء في شمال شرق سوريا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك