 وزير خارجية ألمانيا راض عن بيان الاتحاد الأوروبي بشأن العملية العسكرية التركية - بوابة الشروق
الإثنين 14 أكتوبر 2019 11:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

وزير خارجية ألمانيا راض عن بيان الاتحاد الأوروبي بشأن العملية العسكرية التركية

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 10:32 م | آخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 10:32 م



أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن رضاه تجاه بيان الاتحاد الأوروبي بشأن العملية العسكرية في شمالي سوريا.

وقال ماس اليوم الاثنين بعد اجتماع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "موقف الاتحاد الأوروبي صار واضحا للغاية اليوم. إننا نسعى إلى إنهاء العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا –وعلى الفور".

وأضاف أنه يتوقع ألا تصدر جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مستقبلا أية تصاريح لصادرات أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في النزاع.

ودافع ماس عن قرار الاتحاد الأوروبي بعدم اتخاذ قرار بشأن فرض حظر عام على بيع الأسلحة، وقال إن ذلك يستدعي اتخاذ إجراء مسبق شكلي وفني موسع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك