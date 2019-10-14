وزير خارجية ألمانيا راض عن بيان الاتحاد الأوروبي بشأن العملية العسكرية التركية

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أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن رضاه تجاه بيان الاتحاد الأوروبي بشأن العملية العسكرية في شمالي سوريا.

وقال ماس اليوم الاثنين بعد اجتماع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج: "موقف الاتحاد الأوروبي صار واضحا للغاية اليوم. إننا نسعى إلى إنهاء العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا –وعلى الفور".

وأضاف أنه يتوقع ألا تصدر جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مستقبلا أية تصاريح لصادرات أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في النزاع.

ودافع ماس عن قرار الاتحاد الأوروبي بعدم اتخاذ قرار بشأن فرض حظر عام على بيع الأسلحة، وقال إن ذلك يستدعي اتخاذ إجراء مسبق شكلي وفني موسع.