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تهديد ترامب بعقوبات على تركيا قد يعرض الليرة لأسوأ أسبوع لها منذ مارس

الليرة التركية
الليرة التركية
القاهرة - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:43 ص | آخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:43 ص

توقعت وكالة أنباء بلومبرج، أمس الأحد، أن يكون هذا الأسبوع هو الأسوأ بالنسبة لليرة التركية منذ مارس الماضي عندما تفتح الأسواق تعاملاتها يوم اليوم الاثنين.

وقالت بلومبرج إن الاتجاه النزولي، باحتساب عكس المخاطر لمدة شهر، تزايد بأعلى وتيرة منذ مارس الأسبوع الماضي بسبب فرص فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على أنقرة بعدما بدأت تركيا عملية عسكرية في سورية.

ومن المرجح أن ترتفع هذه الرهانات بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إن "وزارة الخزانة الأمريكية مستعدة للتحرك" إذا كانت هناك ضرورة لفرض عقوبات إضافية.

وجاءت تصريحاته بعدما قال وزير الخزانة ستيفن منوشين إن واشنطن يمكن أن توقف كل النشاطات بالدولار مع تركيا.

قالت بلومبرج إن هذا التهديد يعزز أسوأ مخاوف للمستثمرين بالنسبة لليرة التركية.

وفي العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين أتراك بارزين بسبب احتجاز أمريكي، ما أشعل أزمة عملة دفعت الاقتصاد التركي إلى أول ركود له في عشر سنوات وتسببت في تراجع الليرة بأكبر معدل منذ عام 2001.


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