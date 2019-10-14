التنمية المحلية: الانتهاء من مشروعات استثمارية بـ4 مليارات جنيه في سوهاج وقنا

بعثة البنك الدولي: التطور الملحوظ ساهم في رفع تصنيف البرنامج





قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه جار الإنتهاء من حزمة مشروعات باستثمارات حوالي 4.1 مليار جنيه في محافظتي سوهاج وقنا، من خطة المرحلة الأولى تتضمن تغطية عدد كبير من القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي المتكامل، وتطوير شبكة الطرق وتغطية الترع والمجاري المائية الملوثة للبيئة وتنمية الإقتصاد المحلي.

وأشار شعراوي، في تصريحات له اليوم الاثنين، خلال لقائه مع بعثة البنك الدولي في ختام زيارتها للقاهرة بعد إجراءها لتقييم منتصف المدة لبرنامج التنمية في صعيد مصر والمول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار، إلى أن التقييم في منتصف المدة فرصة جديدة لاستعراض الموقف التنفيذي والتخطيطي والمؤسسي للبرنامج.

ولفت إلى أن أعمال بعثة البنك الدولي استمرت على مدار الأسبوعين الماضيين، حيث قامت بزيارتين لمحافظتي سوهاج وقنا، علاوة على عقدها عدة لقاءات وورش عمل مع وزير التنمية المحلية وعدد من كبار المسئولين في وزارات التخطيط والصناعة فضلا عن مكتب تنسيق البرنامج.

وأوضح الوزارة، أن البرنامج يهدف لإحداث نقلة نوعية تنموية في محافظتي قنا وسوهاج، من خلال تكثيف الاستثمارات الحكومية، وخلق بيئة داعمة وممكنة للاستثمار والتنمية الاقتصادية والإجتماعية، موضحة أن البنك الدولي يتابع بصفة مستمرة.

ولفت إلى أن فريق المراجعة أشار إلى أن البرنامج شهد تحولًا جوهريًا منذ يناير 2018 عندما تم تشكيل مكتب تنسيق البرنامج في الوزارة، وإعادة تشكيل وحدات التنفيذ المحلية بمحافظتي سوهاج وقنا.

وأضاف أن أهم ركيزة للتحول ونجاح البرنامج خلال الفترة الماضية كانت التنبني الحكومي الواسع للبرنامج، سواء من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية على المستوى المركزي، أو من خلال المحافظين وقيادات الإدارة المحلية في سوهاج وقنا على المستوى المحلي.

وأكد أن برنامج تنمية الصعيد هو أحد أهم برامج الحكومية التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد، من خلال نموذج متكامل في محافظتي سوهاج وقنا، ومن الممكن تعميمه على باقي المحافظات، موضحة أنه نموذج يقوم على تطبيق اللامركزية وتمكين المحافظات ورفع قدراتها وتكثيف الاستثمارات الحكومية على أرض المحافظتين.

من جهتها، أشادت بعثة وفد البنك الدولي بالتقدم الملحوظ الذي شهده البرنامج على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية علي كافة المستويات التنافسية والبنية التحتية والخدمات، مشيرة إلى أن البرنامج شهد تطور فى الإطار المؤسسى وعمليات تقييم الإدارة المحلية والتخطيط والتطور فى المراكز التكنولوجية والتكتلات والمناطق الصناعية.

وأبدت عن رضاها في ختام زيارتها للقاهرة عن مستوى الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة التي تعتبر وجيزة والمتمثلة في تمكين المحافظات وكوادر الإدارة المحلية، مع وضع خطط وإدارة ومتابعة تنفيذ مشاريع التنمية الإقتصادية، وتطبيق نهج تشاركي في عمليات التخطيط والتنفيذ، وهو ما ساهم في رفع تصنيف البرنامج.

وأشادت بمستوى حماس القيادات المحلية لتنفيذ الخطط التي تم وضعها لإحداث تغيير في مناخ الأعمال بالمحافظتين، بالإضافة إلى بحث إمكانية دعم البنك الدولي بعدد الخبراء لمساعدة المحافظتين، لتطوير المناطق الآثرية والسياحية والثقافية لوضعهما على الخريطة السياحية المصرية، نظرًا لما يتمتعان به من تراث سياحي وثقافي.