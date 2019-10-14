الجيش اليمني يستهدف رتلا عسكريا لمليشيا الحوثي الانقلابية في صعدة شمالي البلاد

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استهدفت قوات الجيش اليمني تدعمها مقاتلات ومدفعية قوات "دعم الشرعية" اليوم الاثنين، رتلاً عسكرياً لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية "البقع " محافظة صعدة - شمالي اليمن.

وقال قائد "لواء التحرير" العميد جمال القلعي في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية ، إن قوات الجيش بمساندة مقاتلات ومدفعية "تحالف دعم الشرعية "استهدفت رتلاً عسكرياً للمليشيا الانقلابية في سلسلة جبال "رشاحة" بعد محاولتها التسلل داخل التباب والوديان.

وأضاف أن العملية العسكرية أسفرت عن تدمير عربات وآليات عسكرية للمليشيا ، ومقتل وإصابة العشرات من عناصرها ، وفرار ما تبقى منهم ،واغتنام الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة كانت بحوزة المليشيا الانقلابية.

واكد العميد القلعي، أن الجيش على مستوى عال من الجاهزية القتالية، ومواصلة عملياته العسكرية حتى تحرير كامل التراب اليمني من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.