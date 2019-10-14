رفع العلم السوري في مدينة منبج وفصائل المعارضة تنفي

رفع العلم السوري في مدينة منبج وواصل الجيش السوري انتشاره في محيط المدينة بريف حلب الشرقي بينما نفت فصائل المعارضة دخوله إلى المنطقة.

وقال عضو مجلس الشعب السوري عن منطقة منبج عيد خلاوي لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) "رفع أهالي مدينة منبج العلم السوري في ساحة منبج العامة مساء اليوم احتفالاً بدخول الجيش السوري وانتشاره في قرى الفارات – زنقل – عرب حسن – السعيدية – ومحيط بلدة العريمة ومنطقة عون الدادات وخط نهر الساجور شمال مدينة مبنج ".

ونفى عضو مجلس الشعب "وجود أي دور لقوات (سورية الديمقراطية) قسد في المرحلة القادمة من حيث الانتشار العسكري أو إدارة المدينة ".

من جانبه نفى الناطق العسكري الرسمي في هيئة أركان الجيش الوطني السوري (المدعوم من تركيا) الرائد يوسف حمود ما تم تداوله على حول دخول القوات الحكومية السورية إلى مدينة منبج وعين العرب.

وقال حمود على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي " إننا في الجيش الوطني نؤكد عدم صحة هذه الشائعات إطلاقا، وأن نظام الأسد يسعى لاستغلال الوضع الراهن لتحقيق بعض المكاسب.. معركة تحرير منبج من عصابات وحدات حماية الشعب باتت وشيكة، وسوف تنطلق خلال ساعات قليلة ".

وأضاف الناطق العسكري " بالتعاون مع حلفائنا في الجيش التركي، وبالاعتماد على مقاتلينا من أبناء المنطقة الذين يتوقون شوقا لتحرير مدنهم ولقاء أهلهم؛ سنقطع الطريق أمام كل من يريد الصيد في الماء العكر".