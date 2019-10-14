الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

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يستعد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، للإعلان عن فرض عقوبات على تركيا، ردا على أنشطتها للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص، والتي يعتبرها التكتل غير قانونية.

وقد أدت هذه الأنشطة لتوتر العلاقات، المتوترة بالفعل، مع أنقرة، ودفعت الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عقابية في يوليو الماضي وتعليق المفاوضات بشأن اتفاق طيران وأمور أخرى. ولم يكن لهذه الإجراءات تأثير ملموس.

وأكد وزراء الخارجية "كامل تضامنهم مع قبرص" في بيان صدر خلال المباحثات في لوكسمبورج اليوم.

وطالب الوزراء منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني "بالطرح الفوري" لمقترحات لاتخاذ إجراءات تقييدية تستهدف أفراد متورطين في أنشطة التنقيب.

غير أن موجيريني قالت إنه لا يمكنها تقديم إطار زمني، نظرا لأن الاستعدادات القانونية لفرض عقوبات لم تنفذ بعد.

وقالت بعد اجتماع لوكسمبورج: "القرار السياسي اتخذ اليوم. ووافقت 28 دولة عضو بالتكتل على تحديد إطار عمل لإجراءات تقييدية وسوف يليها الآن خطوات فنية ".

ويمكن أن تشمل الإجراءات حظر على السفر لدول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول.

وتطالب نيقوسيا شركاءها الأوروبيين باتخاذ إجراء عقب أن نشرت تركيا سفينتين للتنقيب في المياه، التي تعتبرها قبرص جزءا من منطقتها الاقتصادية الخاصة.

وتقول أنقرة إن أنشطتها للتنقيب متوافقة مع القانون الدولي.

سعت تركيا طيلة عقود للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تعد تحرز تقدما بشأن معايير الاتحاد الأوروبي الرئيسية المتعلقة بسيادة القانون وحقوق المواطنين وحرية الإعلام منذ محاولة الانقلاب الفاشلة قبل ثلاث سنوات.

وكان الاتحاد الأوروبي أدان أيضا اليوم التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا، وتعهدت كل الدول الأعضاء بكبح صادرات الأسلحة إلى هذا البلد.