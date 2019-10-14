لا يزال العدوان الذي شنته تركيا على الشمال الشرقي السوري، ليلة الأربعاء الماضي، قائما على أشده، بعد أن سيطرت القوات التركية على مدينة تل أبيض الحدودية، بينما لم يمر كثيرا حتى تواردت الأنباء عن فرار 785 داعشيا من داخل مخيم "عين عيسى"، الذي كان تحت سيطرة الأكراد "قوات سوريا الديمقراطية_قسد" المتمركزة في الشمال الشرقي السوري.

وقال مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لـ"قسد" في تغريدة عبر حسابه الرسمي، على تويتر، إن جميع مسلحي داعش ممكن كانوا محتجزين في مخيم عين عيسى تمكنوا من الفرار، فيما أوضح بيان صدر عن إدارة الحكم الذاتي للأكراد، أنهم أخلوا المخيم بعد أن تسبب الهجوم العسكري التركي في فرار 785 شخصًا ينتمون إلى مقاتلي داعش الأجانب من المخيم، الذي يضم في الغالب النازحين داخليًا وبعض أفراد عائلات مٌسلحي داعش، بعد أن هاجموا الحراس وفتحوا البوابات، بحسب "CNN".

وحتى الآن أسفر العدوان عن نزوح 100 ألف كردي من مناطق تمركزهم في الشمال الشرقي، ومقتل 31 من قوات سوريا الديمقراطية، ومقتل عدة جنود من القوات التركية، بحسب وزارة الدفاع التركية..

ويمتليء ميدان الحرب في الشمال الشرقي السوري بالعديد من الفصائل والقوات المسلحة، التي تشارك في معركة الأسلحة المتوسطة والثقيلة القائمة الآن، في محيط وأطراف مناطق القحطانية وعامودا وعين العرب وتل أبيض ورأس العين والدرباسية والقامشلي والمالكية، في ظل استهداف لمواقع داخل الأراضي التركية بقذائف الهاون، وتخوض المعركة حتى الآن 3 قور عسكرية سورية، هم الجيش السوري الحر الموالي لتركيا، ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المسيطرة على الشمال الشرقي، وقوات جيش النظام السوري بعد عقد اتفاق بينهما ليلة الأحد..

وفي هذا التقرير نستعرض بعض المعلومات عن مخيم "عين عيسى"..

1. تم إنشاؤه في عام 2016.

2. يتسع لما يقرب 1000 خيمة.

3. يقع المخيم في بلدة عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة، في الشمال الشرقي لسوريا.

4. كان يتبع الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا.

5. يضم أسر الدواعش الذين احتجزتهم (قسد) خلال معارك تحرير الرقة.

6. يضم 23 ألف من النازحين السوريين الفارين من مناطق النزاع.

7. زاد عدد النازحين بداخله بعد حرب تحرير الرقة بين (قسد) والدواعش.

8. كانت تسيطر عليه قوات (قسد) قبل العدوان التركي.

9. أغلبية النازحين من النساء والأطفال.

10. يضم 249 امرأة و700 طفل من اسر داعش.

11. يواجه النازحون بداخله أوضاعا متردية فيما يتعلق بتوفير الغذاء والمعيشة الآدمية.

12. وصفته المنظمات الدولية بالقنبلة الموقوتة.

13. يحظي برعاية المنظمات العالمية مثل "اليونيسيف".

14. افتتحت أول مدرسة بداخله في عام 2017.

15. يضم سوقا ووحدة صحية متواضعين.

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