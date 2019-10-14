الملك سلمان: الاتفاقيات بين السعودية وروسيا سيكون لها آثار إيجابية كبيرة

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، إن الاتفاقيات الموقعة بين السعودية وروسيا، خاصة في مجال الطاقة، سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على مصلحة البلدين وشعبيهما.

وأكد العاهل السعودي في كلمته خلال استقباله الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اليوم بالرياض، على دعم التعاون الاستثماري بين البلدين القائم عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر، مُرحباً باستثمار الصندوقين في أكثر من 30 مشروعا استثماريا حتى الآن.

وأشاد الملك سلمان بالعلاقات المتميزة بين السعودية وروسيا في شتى المجالات، و"نتطلع إلى تعزيزها"، لافتا إلى أن هذه الزيارة وما يتخللها من مباحثات بين الجانبين فرصة كبيرة لتمتين أواصر التداخل والروابط بين البلدين وتعميقها والوصول إلى التطابق في الرؤية والمواقف السياسية.

وأضاف الملك سلمان: "تقدر المملكة دور روسيا الفاعل في المنطقة والعالم ونتطلع للعمل مع الرئيس الروسي دوما لما من شأنه تحقيق الأمن والسلام والاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب والتهديد النووي".

يُذكر أنه تم اليوم توقيع 17 مذكرة تفاهم بين جهات سعودية وروسية تضمنت عددًا من القطاعات المستهدفة مثل التقنية والبتروكيماويات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء، كما تم تسليم 4 رخص استثمارية لشركات روسية في أنشطة البناء والتطوير العقاري.