رئاسة الاتحاد الأوروبي: لا اتفاق حول خروج بريطانيا قبل قمة قادة دول الاتحاد

تواصلت اليوم الاثنين المحادثات الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعدما قال كبير مفاوضي الاتحاد بشأن الخروج ميشيل بارنييه أمس الأحد، أن مقترحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لكسر الجمود بين الجانبين، تفتقر إلى التفاصيل وتخاطر بترك السوق الموحدة عرضة للاحتيال.

ولم يتبق الكثير من الوقت قبل قمة قادة دول الاتحاد المقررة يوم الخميس المقبل والموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد في الـ31 من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أنتي ريني رئيس وزراء فنلندا، الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، قوله إنه لا يعتقد أنه من الممكن أن يتفق الاتحاد والمملكة المتحدة على بنود اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد قبل بدء قمة قادة الاتحاد يوم الخميس.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بعد غد الأربعاء بشأن ما إذا كان سيكون هناك اتفاق لكي يوقعه القادة خلال القمة، كما استبعد التفاوض خلال الاجتماعات الفعلية للقادة.

وقال ريني للصحفيين في هلسنكي "إذا كانت هناك إمكانية للتفاوض بعد اجتماع المجلس، فسيتم هذا".