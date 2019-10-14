أردوغان: تركيا قادرة على تأمين احتياجاتها من الأسلحة من مصادر مختلفة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن أنقرة قادرة على تأمين احتياجاتها من الأسلحة، من مصادر مختلفة حول العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال اجتماع عقده مع مدراء النشر في الصحف والمحطات التلفزيونية ووكالات الأنباء، الأحد، في مكتب رئاسة الجمهورية بقصر “دولمه باغجه” التاريخي بمدينة إسطنبول، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وذكر أردوغان أن تركيا تشتري تلك الأسلحة بأموالها، وأنها قادرة على تلبية احتياجاتها من الأسلحة من مصادر مختلفة.

وحول احتمالات فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، على خلفية العملية العسكرية في شمالى سورية، قال أردوغان إنه يرى أن التصريحات التي يجري إطلاقها حول فرض عقوبات محتملة ضد تركيا، على أنها "مزحة هذه المرحلة".

وأشار إلى أن نسبة اعتماد تركيا على الذات في المجال الدفاعي وصل الآن إلى 70 في المئة، وأن "هذه النسبة يمكن رفعها في الحالات الطارئة".