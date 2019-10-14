التعليم: انتهاء تسجيل التقدم لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» 14 نوفمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن أن آخر موعد لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي 2019-2020 يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر المقبل، وذلك على الرابط التالي: http://sabroad.emis.gov.eg/index_aboardlogin.aspx

جاء ذلك حرصا من الوزارة على تيسير مصالح أبنائنا الطلاب المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن ترسل السفارات جميع الاستمارات في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي من تاريخ انتهاء فترة التسجيل.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا في الخارج" من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الماضي ويستمر حتى 14 نوفمبر 2019.