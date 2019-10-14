

تنطلق فعاليات المؤتمر المشترك الثاني لوزراء السياحة والثقافة العرب بعد غد الأربعاء، في تونس، تحت إشراف الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، وبحضور وزير الشئون الثقافية التونسي محمد زين العابدين، ووزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي رونيه الطرابلسي.

وأوضحت وزارة الثقافة التونسية، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا المؤتمر سيناقش التقريرين الاجتماعيين الأول والثاني لفريق عمل متابعة تنفيذ مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، كما يتابع موضوع رقمنة التراث السياحي: تثمين وتعليم واستثمار وصيانة المواقع والمعالم التاريخية والأثرية، وإيجاد السبل لتمويلها، بالإضافة إلى السياحة المتحفية بالوطن العربي.

يشارك في فعاليات هذا المؤتمر جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والمنظمة العربية للسياحة، بالإضافة إلى ممثلين عن مجموعة من الدول العربية وهي مصر وفلسطين ولبنان والأردن والبحرين واليمن وموريتانيا والكويت والجزائر والعراق.



