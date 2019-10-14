سانا: قوات من الجيش السوري تدخل مدينة منبج بريف حلب الشمالي



أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الاثنين، بدخول وحدات من قوات الجيش السوري، مدينة منبج بريف حلب الشمالي.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الماضي، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم السبت الماضي، اجتماعًا طارئًا، أدان فيه العملية العسكرية التركية في سوريا، وطالب تركيا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السوريا.

ومن جانبها، أدانت معظم الدول الأوروبية العدوان التركي على الأراضي السورية، محذرة من أن يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.