 رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث مع سلفاكير سبل إنجاح مفاوضات السلام - بوابة الشروق
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رئيس مجلس السيادة السوداني يبحث مع سلفاكير سبل إنجاح مفاوضات السلام

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 8:20 م | آخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 8:20 م



بحث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، مع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، سبل إنجاح مفاوضات السلام السودانية، التي انطلقت جلستها الافتتاحية اليوم الاثنين، في جوبا.

وذكر بيان لمجلس السيادة في السودان، أن البرهان أكد أن الوفد الحكومي جاء للتوصل إلى اتفاق سلام شامل مع فصائل المعارضة المسلحة، معربًا عن شكره باسم حكومة وشعب السودان للرئيس سلفاكير، وحكومة جنوب السودان، لحرصهم على تحقيق السلام والاستقرار في السودان.

من جانبه، أكد سلفاكير أهمية السلام لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلدين.


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