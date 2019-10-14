الكرملين: العملية التركية لا تتطابق بشكل تام مع مبدأ وحدة أراضي سوريا

اعتبر الكرملين أن العملية العسكرية التي تنفذها تركيا شمال شرقي سوريا، لا تتطابق بشكل تام مع مبدأ احترام وحدة الأراضي السورية، داعيا أنقرة إلى عدم اتخاذ إجراءات تعرقل تسوية الأزمة.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الإثنين، إن النقطة الأهم تكمن في أن يتصرف الأتراك بشكل متكافئ مع الوضع وألا تعرقل الإجراءات التي يتخذونها تطوير التسوية السياسية في سوريا.

وأعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، الأربعاء الماضي، بدء عملية عسكرية ضد الفصائل الكردية شمال شرق سوريا، والتي لقت إدانات دولية واسعة وعقوبات على الاقتصاد التركي.