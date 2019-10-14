رئيسة المنظمة العالمية المعنية بعمل المرأة بالمجال النووي تشيد بجهود المرأة المصرية في بحوث التكنولوجيا النووية

أشادت مساء اليوم الاثنين في القاهرة الدكتورة جابريلا فويجت رئيسة منظمة "المرأة فى مجال العلوم النووية" المعنية بدور المرأة ومشاركتها الفعالة في مجال تطبيقات الطاقة الذرية، بجهود المراة المصرية ودورها فى مجالات العلوم النووية ومشاركتها الفعالة فى هذه المجالات .

وقالت رئيسة "منظمة المرأة فى مجال العلوم النووية"، في كلمة القتها مساء اليوم أمام مؤتمر " الذرة من أجل السلام " الذى بدأ أعماله فى وقت سابق من اليوم بالقاهرة ، ويستمر على مدى يومين برعاية هيئة الطاقة الذرية المصرية ومؤسسة الكسندر فون هومبولت الألمانية المتخصصة فى مجال دعم البحوث العلمية فى مختلف أنحاء العالم، "لقد شعرت بالدهشة من العدد الكبير من النساء المصريات العاملات فى مجال بحوث تطبيقات الطاقة الذرية " .

وأشارت الدكتورة جابريلا فويجت - الألمانية المولد التى تقيم فى النمسا - وخبيرة علوم الإشعاع والبيئة أن للمرأة المصرية دورا بارزا فى مجالات العلوم النووية وأن مشاركتها نشطة فى قطاع تطبيقات الطاقة الذرية .

وذكرت فويجت أن منظمتها العالمية غير الربحية التى تأسست فى عام 1993 ، تدعم النساء اللائى يعملن بشكل مهنى فى مختلف مجالات الطاقة النووية والتطبيقات الإشعاعية ، وتضم المنظمة حاليا 35 ألف عضو بما فى ذلك أعضاء الأفرع التابعة للمنظمة والأفراد ، وينتمى هؤلاء الأعضاء لمئة وتسع دول فى مختلف أرجاء العالم .

وأشارت إلى أن عضوية المنظمة تتنامى بشكل سريع وأن هذه العضوية تشمل النساء العاملات في مختلف مجالات البحث العلمى بما فى ذلك الطب والرعاية الصحية والصناعة وغيرها من المجالات بالإضافة إلى باحثات مستقلات، كما تضم عضوية المنظمة كذلك رجالا من العلماء والباحثين.

وأوضحت رئيسة منظمة "المرأة فى مجال العلوم النووية" أنه بالإضافة إلى دور المنظمة في دعم وتشجيع النساء العاملات فى الصناعات النووية فى جميع أنحاء العالم، فإنها تهدف إلى تعزيز فهم ووعى الرأى العام وعامة الجمهور فى مختلف أنحاء العالم بفوائد التطبيقات النووية والإشعاعية من خلال سلسلة من الشبكات النشطة الوطنية والإقليمية والدولية.

كان الدكتور إباء الحصري مدرس الكيمياء الصيدلية ورئيس ومنظم المؤتمر قد صرح فى بيان صحفى حصلت وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ.) على نسخة منه إن "الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر هو تنشيط التبادل العلمي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية، وذلك من خلال المنح العلمية وفرص تمويل المشروعات البحثية المختلفة ، والمقدمة من الجانب الألمانى لشباب الباحثين المصريين فى مختلف التخصصات العلمية .

وذكر أن أهمية المؤتمر تتمثل فى إعداد كوادر مصرية شابة ذات خبرات علمية وعملية ومدربة على أحدث ما وصل إليه العلم فيما يخص التطبيقات السلمية للطاقة الذرية ومجالاتها التنموية المختلفة لخدمة شعوب المنطقة ، وأن المؤتمر يعد بوابة لحصول شباب الباحثين المشاركين فى فعاليات المؤتمر والحاصلين على درجة الدكتوراه وعددهم 48 باحثا على منح المؤسسة للقيام بمشروع بحثى بالاشتراك مع أحد الباحثين الألمان فى إحدى الجامعات والمراكز البحثية الألمانية.