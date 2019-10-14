إجراءات أمنية في بغداد مع اقتراب مناسبة إحياء أربعينية الحسين

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الاثنين تقييد ومنع حركة المركبات والدراجات ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وذلك في إطار خطة أمنية لإحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين، التي ستبلغ ذروتها يوم السبت المقبل في محافظة كربلاء/118 كلم جنوب بغداد/.

ويحرص العراقيون الشيعة على إقامة هذه المناسبة سنويا مشيا على الأقدام صوب مدينة كربلاء.

وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد، وُزع اليوم، أنه تم وضع خطط أمنية لإحياء المناسبة من خلال "تخصيص طريق العدوانية والسويب للعجلات الصغيرة الخارجة من بغداد باتجاه مدينة كربلاء المقدسة، ويكون دخول العجلات الصغيرة إلى بغداد عن طريق المرور السريع بابل ـ بغداد المؤدي إلى أبو غريب وساحة اللقاء".

وأوضح أن قيادة عمليات بغداد "قررت منع حركة الدراجات النارية والهوائية بجميع أنواعها ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء".

ودعت القيادة إلى "زيادة الوعي الأمني من أجل إفشال محاولات زمر التكفير والإرهاب استهداف الزائرين".