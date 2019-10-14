الصين تدعو أوروبا إلى خلق بيئة أعمال عادلة وشفافة أمام شركاتها

دعت الصين اليوم الاثنين، أوروبا إلى مواصلة الحفاظ على انفتاح سوق الاستثمارات وخلق بيئة أعمال عادلة وشفافة ومستقرة للشركات من مختلف الدول بما فيها الشركات الصينية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" اليوم، تعليقا على إصدار غرفة التجارة الصينية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل تقريرا قدمت من خلاله سلسلة من الاقتراحات لأجهزة الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد لتسهيل تحسين بيئة الأعمال للاستثمارات الصينية في الاتحاد الأوروبي.

وقال شوانغ إن أداء الشركات الصينية في أوروبا جيد بشكل عام، وأنشأت المزيد من الشركات الصينية مراكز بحوث ومصانع انتاج في أوروبا حيث ساهمت استثمارات الشركات الصينية هناك في تعزيز النمو للتوظيف المحلي وتحسين معيشة الشعب والارتقاء بالسلسلة الصناعية على جميع الأبعاد في أوروبا.

وأضاف شوانغ أن التقرير تحدث عن زيادة القيود من قبل الاتحاد الأوروبي على الاستثمارات الأجنبية والمجالات الخاصة مثل التكنولوجيا والطاقة وعلى الشركات المملوكة للدولة وعدم التواصل السلس بين الشركات والحكومات المحلية ما شكل تحديا وتقييدا لنمو الشركات الصينية في أوروبا وأثار قلقا لدى الشركات الصينية.

وأشار شوانغ إلى أن الصين تأمل من الجانب الأوروبي الاستماع إلى مطالبات الشركات الصينية ومواصلة الحفاظ على انفتاح سوق الاستثمارات وخلق بيئة عادلة وشفافة ومستقرة وقابلة للتنبؤ للشركات من مختلف الدول بما فيها الشركات الصينية.