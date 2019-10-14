مقتل 9 من مسلحي طالبان وداعش في غارات جوية شرق ووسط أفغانستان

لقى ما لا يقل عن 9 من مسلحي حركة طالبان وتنظيم "داعش-خراسان" مصرعهم في سلسلة من الغارات الجوية في إقليم نانجارهار الشرقي وإقليم وردك وسط أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الاثنين، عن المسؤولين العسكريين الأفغان، قولهم "إن غارة جوية أسفرت عن مقتل خمسة من مسلحي داعش-خراسان في أحد مناطق إقليم نانجارهار".

وأضاف المسؤولون الأفغان أن غارة جوية مماثلة أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر طالبان في إقليم وردك.. مشيرين إلى أن قوات الأمن شنت غارة جوية أخرى في منطقة تشاك وردك بإقليم وردك أسفرت عن مقتل اثنين آخرين من مسلحي طالبان.

ولم يعلق المتشددون المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية، بما في ذلك طالبان وداعش، على الضربات الجوية الأخيرة حتى الآن.