القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لطلبة أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى الندوة التثقيفية الثامنة عشر للجامعات المصرية، والتى تأتى فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعى وترسيخ روح الولاء والانتماء لدى طلبة الجامعات والتذكير بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب والتأكيد على أن بناء مستقبل الأوطان، يبدأ من بناء الأجيال الشابة.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، عن مدى فخر الأكاديمية بجهود القوات المسلحة والتى يخوض أبطالها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل معارك شرسة فى مواجهة الإرهاب الآثم مضحين بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة فى القضاء على العناصر الهدامة والإرهابية ودور شباب المستقبل، كما تم عرض فيلم تسجيلى عن دور قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لقطاعات المجتمع المدنى من التوعية لمجابهة الفكر المتطرف.

وألقت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفى محاضرة بعنوان "إنهم يتجسسون عليك" للتوعية ضد مخاطر التواصل الاجتماعي، كما اشتملت الندوة على عرض مسرحي من تقديم شباب الأكاديمية، بالإضافة إلى تكريم أسرة الشهيد البطل عقيد أركان حرب هاني محمد سليمان وأسرة المقاتل المصاب البطل محمد طلعت السباعى، كما تم تكريم منظمى الندوة وعدد من طلاب الأكاديمية المتفوقين وتم تبادل الدروع، وتضمنت الندوة فقره شعرية للطليعة آية شوقى، بالإضافة إلى فقرة فنية غنائية وطنية ألهبت مشاعر الحضور وبثت بداخلهم روح الوطنية، في حضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.