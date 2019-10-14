اشتية يؤكد رفض تهديدات إسرائيل للفلسطينيين على خلفية التوجه للمقاطعة الاقتصادية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين رفض الحكومة لتهديدات إسرائيل بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية على خلفية توجهها للمقاطعة الاقتصادية لإسرائيل.

وقال اشتية، في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في رام الله :"نرفض التهديدات الإسرائيلية المتعلقة باقتصادنا الوطني، من حقنا أن نستورد ما نريد وممن نريد".

أضاف: "لا يحق لإسرائيل أن تملي إرادتها التجارية أو السياسية علينا".

وأكد اشتية أن أزمة أموال عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية "لا تزال قائمة، ونحن نصر على استيفاء أموالنا كاملة"، عقب اقتطاع إسرائيل مبالغ منها منذ شباط/فبراير الماضي.

وكان منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن حذر أول من أمس السبت السلطة الفلسطينية من "عواقب وخيمة" إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية.

وهدد أبو ركن، في بيان له، بأن إسرائيل ستقْدم في المدى القريب على وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها، وأنها "لن تسمح بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتجات الاسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين".

وأعلنت الحكومة الفلسطينية في التاسع من الشهر الماضي وقف استيراد المواشي من إسرائيل في إطار خطتها للانفكاك الاقتصادي وتعزيز الإنتاج المحلي والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية.