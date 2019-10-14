ميدفيديف عقب التتويج بشنجهاي: «شيء ما تغير في طريقة لعبي»

أقر الروسي دانييل ميدفيديف، الذي توج الأحد ببطولة شنجهاي لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة، بأن مشاركته هذا العام في بطولة أمريكا المفتوحة كانت نقطة تحول بالنسبة له.

وفي البطولة الأمريكية، بلغ صاحب الـ 23 عامًا المباراة النهائية، ليصبح بذلك أصغر لاعب يصل للنهائي في بطولة جراند سلام.

وعقب تتوجيه في شنجهاي على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، قال المصنف الرابع عالميا: «شيء ما تغير في طريقة لعبي بالولايات المتحدة بدأت أفهم أسلوبي بشكل أفضل، لا سيما الإرسال وما يتعين عليَّ فعله ومتى يجب أن أفعله».

وفي نهائي اليوم -السادس على التوالي الذي يخوضه- تمكن اللاعب الروسي من تحقيق فوز حاسم على زفيريف بنتيجة 6-4 و6-1 ليثبت بذلك أنه يعيش أفضل عام في مسيرته بعدما حصد خلاله أربعة ألقاب «شنجهاي وسان بطرسبرج وسنسيناتي وصوفيا».

كما يعد هذا أول فوز يحققه ميدفيديف على زفيريف الذي كان الفوز حليفه في المرات الأربع السابقة التي واجه فيها اللاعب الروسي.

وفي هذا الإطار، قال بطل شنجهاي: «أعتقد أنني أصبحت لاعبًا أفضل مما كنت عليه في المرات السابقة التي واجهته فيها».

وعن خططه المستقبلية، أشار اللاعب إلى أنه سيركز على بطولات الجراند سلام الموسم القادم.