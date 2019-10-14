نشطاء يدشنون هاشتاج «صلوا لأجل اليابان» بعد إعصار «هاجيبيس» المدمر

تواجه اليابان أقوى إعصار في تاريخها، بعد أن دعت السلطات المواطنين، لاتخاذ التدابير اللازمة استعدادا للإعصار القوي "هاجيبيس"، والذي تناهز قوته المستوى الأقصى، البالغ الفئة الخامسة، حسبما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وحفرت فرق الإنقاذ في اليابان وسط كتل من الطين، وقامت بعمليات بحث قرب أنهار فائضة، الاثنين، أثناء بحثها عن مفقودين في إعصار خلف أضرارا جسيمة وسط وشمالي اليابان، بحسب سكاي نيوز عربية..

وارتفعت حصيلة الإعصار إلى 36 قتيلا و166 مصابا، وفقدان 16 حتى الآن، منذ أن ضرب الإعصار صباح السبت، عدد من المحافظات اليابانية مثل كاناجاوا، توتشيجي، جونما، إيوات، ميياجي، فوكوشيما، تشيبو، سيتاما، شيزوكا، ومحافظة إيباراكي، محدثا عشرات الانهيبارات الأرضية وتهدم المنازل وهطول الأمطار الغزيرة.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول العالم، هاشتاج "صلوا من أجل اليابان"، بعد الآثار الكارثية التي أحدثها الفيضان الاعنف في تاريخ اليابان..

وقالت وسائل إعلام يابانية إن الإعصار أدى إلى شلل تام في العاصمة طوكيو؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وهياج البحار، حيث ألغت وزارة النقل حوالي 1600 رحلة طيران يوم السبت، فيما تم إلغاء 800 رحلة أخرى يوم الأحد، فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن الأمطار الغزيرة غمرت 14 نهرا على الأقل في شمال شرق البلاد، وحدوث 48 انهيارا أرضيا في 12 محافظة.

#PryForJapan

بالرغم من الفيضانات والاعاصير ظلت الشوارع نظيفة pic.twitter.com/K6vrs8Sk78 — saad (@saadmss9) 12 October 2019

فيما قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشهيدي سوجا، إن الإعصار تسبب في كارثة بمناطق واسعة للغاية، لافتا إلى أنه حوالي 376 ألف أسرة لا تزال بدون كهرباء، و14 ألف أسرة بدون إمدادات المياه.

وبحسب الوكالة، صدرت أوامر خلال الليلة الماضية لأكثر من 4.4 مليون شخص بإخلاء منازلهم في شرقي وشمال شرقي اليابان، بما في ذلك 910 آلاف شخص في مدينة كاواساكي، بعد حدوث رياح قوية وهطول أمطار غزيرة أغرقت مناطق سكنية، فيما قضي حوالي 80 ألف في العاصمة طوكيو الليل في ملاجئ الطوارئ وسط مخاوف من حدوث فيضانات شديد.