سفير كويتي سابق: الجيش التركي يمارس القتل والتنكيل بحق الأكراد والعرب بسويا

أكد السفير الكويتي السابق أحمد الدواس، أن الجيش التركي يمارس القتل والتنكيل بحق الشعب السوري، سواء الكردي أو العربي، مشددا على أن ما يفعله الجيش التركي في شمال سوريا يمثل دون شك جرائم حرب.

وأضاف الدواس- في مقاله اليومي (مختصر ومفيد) بجريدة الأنباء الكويتية، تحت عنوان (اعتداء تركيا على سوريا …ماذا يريد أردوغان؟)- "يريد الرئيس التركي أردوغان دائما التمسك بالحكم، وتتقلب مواقفه تبعاً للأحداث".

وشدد على أن الجيش التركي، يشرد حاليا ويقتل الأطفال وكبار السن والعزل؛ حيث إنه فضلا عن أن هذا تدخل سافر بحق دولة لها سيادة، إلا أن هذا الجيش يمارس جريمة قتل بحق المدنيين، ليقيم على الأرض السورية، مأوى للاجئين بعد طردهم من تركيا، بل يهدد أردوغان أوروبا، بإرسال اللاجئين إليها في حال معارضتها لخطته، ماجعل أوروبا تحتج وتصف سلوكه بأنه "ابتزاز"، في محاولة منه لكسب تأييد الأتراك، حتى لايهتز عرشه.

وأكد الدواس أن كل الدلائل، أشارت الى الاستقرار النسبي لمنطقة الشمال السوري، إلا أن تصرفات أنقرة، حولتها حاليا إلى منطقة مضطربة والوضع فيها خطير، بعد أن عاش الأكراد طوال الفترة الماضية ولسنين طويلة في تلك المنطقة بشكل آمن، مشددا على أن الرئيس التركي يهدف إلى تغيير الخليط العرقي في المنطقة لاضعاف قوة الأكراد، الذين ما انفكوا يطالبون بإقليم ذاتي لهم داخل الدولة التركية، دون أن يعلم أن طرد ملايين اللاجئين السوريين العرب، إلى مناطق الأغلبية الكردية في سوريا، سيشعل التوترات الكردية - العربية، ويغذي الصراع بينها في المنطقة بعد أن كانت مستقرة وآمنة.

وأشار السفير الكويتي السابق إلى أن الاستراتيجية الأمريكية في سوريا، ستتعرض لضربة قوية، نظرا لاعتمادها على الأكراد لمنع عودة تظيم (داعش) الإرهابي، غير أن الغزو التركي، خلق حالة فوضى، وأدى أحد الانفجارات، إلى تدمير سجن وفرار عناصر من (داعش) الإرهابي، ما يؤدي إلى احتمال إعادة تنظيم صفوفه مرة أخرى.