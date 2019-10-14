العاهل السعودي: زيارة بوتين فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين للرياض، بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

وأضاف العاهل السعودي، في كلمة له بحضور الرئيس الروسي، أن "الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصاً في مجال الطاقة، سيكون لها آثار إيجابية"وقال إننا "نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب".

من جانبه، قال الرئيس الروسي، إن "روسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً".

وأكد بوتين أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.

وقال أيضا "السعودية تلعب دوراً محورياً في مجموعة العشرين"، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين الملك سلمان و الرئيس بوتين في قصر اليمامة بالرياض، حيث وصل الرئيس الروسي إلى العاصمة السعودية في وقت سابق اليوم.

وقبيل الجلسة، أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي الذي يبدأ أول زيارة رسمية للممكلة منذ 12 عاماً.

ووقعت حكومتا البلدين عدة اتفاقيات اليوم لتعزيز التعاون بينهما فى مختلف المجالات.