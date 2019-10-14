فاتي يعترف : أعيش عاما لا ينسى

اعترف لاعب كرة القدم الإسباني الناشئ أنسو فاتي بأن "كل شيء يبدو رائعا بشكل لا يصدق" بالنسبة له في الموسم الحالي وأنه يعيش "عاما لا ينسى" حيث يقترب أيضا من ارتداء قميص المنتخب الإسباني الذي يسعى للدفاع عنه "بفخر وكبرياء".

وقال فاتي في تصريحات نشرها الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين : "إنه لفخر وشرف كبير أن أكون هنا. سأبذل كل ما بوسعي لإسعاد الناس... إنني مندهش. لم أتوقع هذا. أردت منذ فترة طويلة أن أكون هنا. أود توجيه الشكر إلى الاتحاد الذي بذل جهدا كبيرا لأكون هنا".

وكشف فاتي عن كيفية تلقيه الاستدعاء لصفوف المنتخب الإسباني للشباب (تحت 21 عاما) للمرة الأولى ، وقال : "كنت في السيارة ، وفي طريقي لتناول وجبة الغداء مع بعض الأصدقاء ، وتلقيت اتصالا من والدي وقال لي : "ستنضم للمنتخب الإسباني وأبلغني بأنه يتعين علي الانضمام للمنتخب بعد ظهر نفس اليوم ، ولذلك توجهت إلى المنزل وبدلت ملابسي ثم لحقت بالطائرة".

وبدأ فاتي /16 عاما/ ، المولود في غينيا بيساو ، مسيرته مع الفريق الأول لبرشلونة في الموسم الحالي وخاض خمس مباريات سجل خلالها هدفين وسطع نجمه بشكل هائل ما دفع الاتحاد الإسباني إلى تقديم طلب لحصوله على الجنسية الإسبانية حيث انتقل اللاعب إلى إسبانيا وهو في السادسة من عمره والتحق بقطاع الناشئين في نادي هيريرا ثم في نادي أشبيلية قبل انتقاله لقطاع الناشئين في برشلونة عام 2012 .

وبالفعل ، حصل فاتي على الجنسية الإسبانية في 20 سبتمبر الماضي تمهيدا للمشاركة مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) والمقررة بالبرازيل في وقت لاحق من الشهر الحالي.