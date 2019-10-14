مسئول روسي: عدد مسلحي تنظيم القاعدة في إدلب أكثر من 35 ألف شخص

كشف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي يوري كوكوف عن أن عدد المسلحين الإرهابيين المرتبطين بتنظيم "القاعدة" في محافظة إدلب الواقعة شمال سوريا يصل إلى أكثر من 35 ألف شخص.

وذكر كوكوف ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين ـ بأن الجماعتين الإرهابيتين، "هيئة تحرير الشام" جبهة النصرة سابقا و"حراس الدين"، والمرتبطتين بالقاعدة، تسيطران على الجزء الأكبر من محافظة إدلب السورية.

وأشار المسئول الروسي إلى شن المسلحين هجمات إرهابية على مواقع القوات الحكومية السورية خلال شهر سبتمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 150 من عناصر الجيش في تلك المنطقة.

وكان رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا رافاييل موخيلوف قد أكد في وقت سابق سوء الأوضاع في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب الواقعة شمالي سوريا.