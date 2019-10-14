السعودية وروسيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي بينهما

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوجه العلاقات السعودية الروسية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين، والمزيد من الفرص الواعدة بين الجانبين، في شتى المجالات بما فيها التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات في البنية التحتية وكذلك التعاون في استقرار أسواق الطاقة بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعراضا عددًا من المستجدات والتطورات خاصة الأوضاع في الساحة السورية واليمنية، وأهمية مكافحة التطرف والإرهاب والعمل على تجفيف منابعه.