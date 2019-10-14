عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يظهر استمرار العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، لليوم السادس على التوالي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن - الأربعاء الماضي- بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم السبت الماضي، اجتماعًا طارئًا، أدان فيه العملية العسكرية التركية في سوريا، وطالب تركيا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السوريا.

فيما أدانت معظم الدول الأوروبية العدوان التركي على الأراضي السورية، محذرة من أن يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.