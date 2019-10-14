 بالفيديو.. استمرار العمليات العسكرية التركية بسوريا لليوم السادس على التوالي - بوابة الشروق
الإثنين 14 أكتوبر 2019 12:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

بالفيديو.. استمرار العمليات العسكرية التركية بسوريا لليوم السادس على التوالي

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:25 م | آخر تحديث : الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 12:25 م

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، مقطع فيديو يظهر استمرار العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، لليوم السادس على التوالي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن - الأربعاء الماضي- بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم السبت الماضي، اجتماعًا طارئًا، أدان فيه العملية العسكرية التركية في سوريا، وطالب تركيا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السوريا.

فيما أدانت معظم الدول الأوروبية العدوان التركي على الأراضي السورية، محذرة من أن يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك