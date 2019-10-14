مدرب النجم الساحلي يتمسك بـ «كوليبالي»

تمسك رفيق المحمدي، مدرب النجم الساحلي التونسي، بالحصول على خدمات الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق التونسي.
وكان كوليبالي قد انضم لصفوف الأهلي في عام 2017، قبل أن يهرب بعد أشهر متجهًا لفريق بارتيك الإسكتلندي، ومنه إلى النجم الساحلي، الموسم الحالي.
وذكرت صحيفة الشروق التونسية، أن اللاعب يتدرب مع الفريق التونسي ويحظى بمكانة خاصة عند المحمدي، الذي يتمنى أن تسارع الإدارة في حل مشكلته المالية مع القلعة الحمراء.
وأضافت الصحيفة التونسية أن الجميع في نادي النجم الساحلي، يرون أن كوليبالي يمثل الحل الأمثل للنجاعة الهجومية لفريق جوهرة الساحل.
وتابعت "الشروق" أن رفيق المحمدي تمسك باللاعب، صاحب الـ24 عامًا، متمنيًا أن تتحرك الإدارة وتتم إجراءات صفقته حتى يكون جاهزا لتقديم الإضافة المرجوة، وهو ما يتمناه جماهير الفريق التونسي.
يذكر أن النجم الساحلي يتواجد في المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا رفقة النادي الأهلي والهلال السوداني وبلاتينوم الزيمبابوي.