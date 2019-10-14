مدرب النجم الساحلي يتمسك بـ «كوليبالي»

تمسك رفيق المحمدي، مدرب النجم الساحلي التونسي، بالحصول على خدمات الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق التونسي.

تمسك رفيق المحمدي، مدرب النجم الساحلي التونسي، بالحصول على خدمات الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق التونسي.

تمسك رفيق المحمدي، مدرب النجم الساحلي التونسي، بالحصول على خدمات الإيفواري سليماني كوليبالي، لاعب الفريق التونسي.