السلطات الفرنسية تراجع جودة إطارات المركبات المستوردة من الصين

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير في مقابلة مع محطة الإذاعة الفرنسية "فراني أنفو"، اليوم الاثنين، إن جهاز حماية المستهلك في فرنسا سيراجع مدى جودة إطارات المركبات المستوردة من الصين ومعرفة تأثيرها على البيئة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الفحص سيشمل الإطارات التي تنتجها شركات صينية أو تلك التي تنتجها شركات أخرى في الصين مثل شركة "ميشلان" الفرنسية.

وقال لومير إنه إذا اتضح أن جودة الإطارات الصينية أقل من المعايير المقررة، فإنه سيتم الدفع من أجل تطبيق قواعد جديدة للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن وزير المالية الفرنسي كان يتحدث ردا على سؤال بشأن إعلان شركة الإطارات الفرنسية الشهيرة "ميشلان" في الأسبوع الماضي اعتزامها إغلاق أحد مصانعها في فرنسا بنهاية العام الحالي، وتزايد الحصة السوقية للإطارات المصنوعة في الصين في السوق الأوروبية.