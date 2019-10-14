باكستانية تتعرض لإصابات خطيرة بعد تعدي زوجها وصهرها عليها بسبب «كوب شاي»

اتهمت امرأة من إقليم البنجاب في شرق باكستان، زوجها وصهرها وابن صهرها، بالتعدي عليها وتعذيبها بسبب رفضها عمل شاي لهم، بحسب تقارير أولية تم تسجيلها اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "دون" الاخبارية الباكستانية عن الضحية قولها في مركز للشرطة بمدينة ميان تشانو، إنها كانت في منزلها أمس الأحد عندما جاء صهرها وابنه ومعهما "فأسان"، وأدعيا أنها رفضت أن تقدم لهما الشاي.

وقالت إن صهرها ضربها بالفأس على الجانب الأيمن من أنفها وأصابها، كما ضربها ابن صهرها على يدها بفأس آخر وقام صهرها بجذبها من شعرها. ثم قام زوجها بضربها أيضا بدلا من إنقاذها.

وعندما سمعها سكان المنطقة صوتها العالٍ، ذهبوا إلى المنزل.

وأفادت الصحيفة بأنه قد تم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضها لإصابات خطيرة.