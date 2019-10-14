أكبر تراجع لأسعار الجملة في ألمانيا منذ منتصف 2016

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الاثنين تراجع أسعار الجملة في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي بأعلى وتيرة لها منذ منتصف 2016.

وذكر المكتب أن أسعار الجملة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر1% عن الشهر نفسه من العام الماضي بعد تراجعت بنسبة 1ر1% سنويا خلال أغسطس الماضي.

يذكر أن أسعار الجملة تواصل تراجعها للشهر الثالث على التوالي، ليصل معدل التراجع خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2016 عندما تراجعت أسعار الجملة بنسبة 2% سنويا.

جاء تراجع الأسعار خلال الشهر الماضي نتيجة انخفاض أسعار الخردة والمنتجات النفطية، والحبوب والتبغ الخام.

من ناحية أخرى أشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى أن أسعار الجملة تراجعت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 4ر0% عن الشهر السابق، بعد تراجع شهري بنسبة 8ر0% خلال أغسطس الماضي.