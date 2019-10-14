وزيرة الهجرة تتفقد الاستعدادات النهائية لمؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»

أجرت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، جولة تفقدية لمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية لانطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بالجهود المبذولة من فريق العمل والقائمين على التنظيم، وإبرازه بما يليق بمكانة مصر، وحرصهم على توفير كل التسهيلات اللازمة للسادة المشاركين، سواء الخبراء المستثمين بالخارج أو السادة الضيوف بالمؤتمر.

وأضافت أن هذا المؤتمر يعدّ الحلقة الخامسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، وتم تخصيصها لمناقشة قضايا الاستثمار والتنمية في مصر؛ تماشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ويأتي مؤتمر «مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الاقتصادي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 65 مستثمرا ورجل أعمال مصري بالخارج، بالإضافة إلى غيرهم من مستثمري الداخل، لتبادل الخبرات والتعاون لإطلاق عدد من المشروعات.