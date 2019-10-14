الاتحاد الأوروبي: جاهزون لوقف بيع السلاح لتركيا

قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، نحن جاهزون بشأن وقف بيع السلاح لتركيا؛ على خلفية هجماتها شمال شرق سوريا.

وأدانت موجيريني، في مؤتمر صحفي بثته قناة "العربية الحدث" الإخبارية من لوكسبورج اليوم الاثنين، العملية العسكرية التركية شمال سوريا، معربة عن قلقها البالغ إزاء هذه العملية خوفا من إعادة تنظيم (داعش) بناء تنظيمه؛ الأمر الذي يعد تهديدا أمنيا مباشرا للاتحاد الأوروبي والمنطقة والمجتمع الدولي.

وشددت على أن "هناك التزاما قويا من قبل الاتحاد الأوروبي إزاء استقرار المنطقة، كما أن هناك دعما قويا من الاتحاد للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في سوريا، ونريد أن تبدأ اللجنة الدستورية عملها في جنيف، والتنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة بشأن سوريا".

وأشارت موجيريني إلى أن أردوغان يقول" إنه لن يتراجع عن هجوم سوريا مهما قيل"، كما أن أنقرة تنظر إلى بعض المنظمات على أنها إرهابية على غير ما نرى، مشيرة إلى أن كافة الدول الأعضاء ملتزمة التزاما واضحا بشأن عدم تصدير السلاح إلى تركيا.

ولفتت إلى أنه يجب التركيز على المنظمات الإرهابية المدرجة على قوائم الأمم المتحدة، ومحاسبة النظام السوري على ما قام به تجاه شعبه.